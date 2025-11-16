Alianza Lima consiguió una victoria más tras vencer a Deportivo Géminis por 3 sets a 0 en la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley. ‘Las íntimas’ lograron cinco victorias y no le quitan el invicto una de las figuras del equipo fue la colombiana Maria Alejandra Marín.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.