En uno de los partidos más importantes siendo la última ronda de la primera etapa, Alianza Lima venció 3 sets a 1 a Regatas Lima por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 y se convirtió en uno de los 10 equipos que pasan a la segunda ronda.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.