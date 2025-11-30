En su partido de despedida previo a su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025, Alianza Lima no tuvo problemas para vencer 3-0 a Club Atlético Atenea por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El partido, transmitido en exclusiva por Latina Televisión, dejó grandes momentos y jugadas espectaculares que entusiasmaron a toda la hinchada del vóley peruano.