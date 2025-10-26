En el primer partido de la jornada dominical, Regatas Lima arrancó con todo en su debut por la Liga Peruana de Vóley 2025. Las dirigidas por Horacio Bastit superaron 3 sets a 0 Deportivo Wanka.

Las chorrillanas fueron ampliamente superiores en los tres sets ante Wanka, y este encuentro lo pudiste disfrutar por Latina.

No te pierdas ningún detalle de la Liga Peruana de Vóley 2025, solo por Latina.pe y sus plataformas digitales.