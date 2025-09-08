El Sudamericano Sub-17 de Vóley Femenino se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador del 17 al 23 de septiembre. El torneo, organizado por la Confederación Sudamericana de Voleibol, será clasificatorio para el Mundial Sub-17 en Chile 2025.

La Selección Peruana Sub-17, dirigida por el brasileño Marcello Bencardino, integra el Grupo A junto con Bolivia y Chile y el debut de la bicolor será el miércoles 17 ante Bolivia (17:30 hrs), y al día siguiente enfrentará a Chile (17:30 hrs). El viernes 19 tendrá jornada de descanso antes de definir su pase a semifinales.

La preselección peruana, actualmente con 16 jugadoras, está conformada por talentos como Mireya Maldonado, Fernanda Pinto, Danna Silva, Tamara Galdón, Valentina Valera, Cielo Quispe, Sofía Olavarría, Dará Herrada, Kaori Mendoza, Brianna Odría, Milagros Solís, Avril Morán, Kiara Lazo, Ana Manrique, Luana Ruiz y Vannia Adrianzén.

Con transmisión exclusiva de Latina Televisión, el canal del vóley, los hinchas podrán seguir cada partido en señal abierta, además de disfrutarlo en Latina Play por web y app totalmente gratis.

¿Podrá Perú asegurar un nuevo boleto mundialista en casa? Vive cada partido y acompaña a nuestras chicas del futuro solo por Latina, el canal del vóley.