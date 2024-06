Vuelve el festival del jardín de la cerveza arequipeña 2024

Juanes, el colombiano más premiado y esperado de todos los tiempos, vuelve a Arequipa al Festival Jardín de la cerveza Arequipeña, junto a Bacilos, Lasso, Mau y Ricky y Gian Marco.

La preventa exclusiva estará disponible desde el viernes 07 de junio, al mediodía y cuenta con un 20% de descuento con tarjetas Scotiabank hasta el 15 de junio a través de https://teleticket.com.pe/festival-jardin-cerveza-2024. Con 29 Grammys guardados en la maleta, 4 de ellos Grammy Anglo, siendo así, el colombiano con más galardones de este tipo, superando a Shakira con 3 y Carlos Vives con 2 y lleno de exitosos hits a nivel mundial, como “La Camisa Negra”, “A Dios le Pido” o “Me enamora”, llega a la Ciudad Blanca. Juanes, como parte del Festival del Jardín de la Cerveza Arequipeña, el próximo Sábado 17 de Agosto para ponernos a vibrar con su energía y un completo repertorio por los 484 Aniversario de Arequipa.

Esta nueva edición del Jardín de la Cerveza Arequipeña 2024, reunirá a los mejores exponentes de la música latina. La espera terminó y hoy anunciamos el regreso de Juanes a Arequipa; a pedido de miles de personas, el ícono colombiano será una de las estrellas latinas del festival, regresando a Arequipa, luego de 2 años, donde abarrotó el mismo lugar con más de 20 mil personas, para también compartir su nuevo sencillo bajo el brazo: “Gala y Dalí”, un nuevo tema junto a Nelly Furtado. Esta nueva entrega ha obtenido desde su lanzamiento, gran atención en plataformas de streaming a nivel mundial, y se podrá disfrutar en vivo el próximo 17 de agosto junto a sus hits de siempre.

La cuota nacional estará a cargo del aclamado cantautor peruano, Gian Marco, quien acaba de lanzar su nuevo álbum: “Aún me sigo encontrando”. Recientemente estrenó un tema en colaboración con Leonel García, “Ojos Que No Ven” y que forma parte de este nuevo disco. Nuestro talento peruano, ganador de 3 premios Grammy, ofrecerá al público una selección de sus éxitos, como “Se me olvidó”, “Hoy”, “Te mentiría”, “Si me tenías”, “No puedo amarte” y muchos más. La fiesta latina se completará con Bacilos. El ahora dueto conformado por Jorge Villamizar y André Lopes interpretará en el show varios de sus íconos musicales como “Mi Primer Millón”, “Caraluna”, “Tabaco y Chanel”, entre otros.

Una de las novedades es sin lugar a duda el venezolano: Lasso, el intérprete de “Ojos marrones” se suma a este increíble cartel, quien continúa acumulando éxitos en su carrera artística luego de obtener su primer Grammy Latino y dos nominaciones en la décima edición de los Premios Heat 2024. Las categorías en las que figura el destacado cantautor son Mejor Artista Pop y Mejor Artista Región Andina. Por si fuera poco, Lasso también estreno su nuevo sencillo “Bilingües”, en colaboración con el aclamado dúo venezolano de pop, Mau y Ricky quienes también serán parte del Festival del Jardín de la Cerveza 2024

Los hermanos siguen demostrando su continua relevancia en la industria musical y con su estilo único, prometen una actuación dinámica y llena de energía en el Jardín de la Cerveza 2024. Con estas actuaciones estelares, El Jardín de la Cerveza Arequipeña 2024 promete una noche llena de vivacidad y talento, donde cada artista compartirá lo mejor de su repertorio con el público presente. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta noche mágica ¡Adquiere tus entradas desde ya y prepárate para vivir una experiencia inolvidable Para más información y compra de entradas, visita www.teleticket.com.pe

El precio de las entradas con 20% de Dscto. con tarjetas Scotiabank, serán de: – Zona PLATINUM: S/. 256.00. – Zona FAMILIAR: S/. 160.00. – Zona GENERAL: S/. 64.00.

Importante: La capacidad es limitada y se priorizará la comodidad, atención y seguridad de los asistentes.