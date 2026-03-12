¡VOTA por los talentos de Latina en los Premios Luces 2026!
¡Los Premios Luces 2026 siguen en votación! Participa ahora
12 de marzo 2026
Actualizado el: 12 marzo 26 | 04:54 pm
Actualizado el: 12 marzo 26 | 04:54 pm
¡Los Premios Luces 2026 siguen en votación! Participa ahora
En Latina celebramos el reconocimiento al trabajo que realizamos día a día. Nuestros programas y talentos han sido nominados a los Premios Luces 2026, uno de los galardones más importantes de la televisión peruana, destacando en categorías de entretenimiento, ficción, periodismo, deportes y conducción.
La votación ya está en marcha y tu apoyo es clave. Si disfrutas de nuestros programas y del trabajo de nuestros talentos, súmate y vota por tus favoritos en los Premios Luces 2026 a través del enlace oficial:
Latina destaca en diversas categorías de los Premios Luces 2026
En la categoría Mejor programa de entretenimiento, competimos con dos de nuestras producciones más exitosas: El gran chef: extremo y Yo soy, formatos que han conectado con millones de televidentes.
La ficción de Latina también ocupa un lugar protagónico con Eres mi bien, nominada a Mejor ficción, además de lograr cuatro postulaciones actorales. Diana Quijano y Mónica Sánchez fueron nominadas a Mejor actriz, mientras que Vasco Rodríguez destaca en la categoría Mejor actor, reafirmando la calidad y solidez de nuestro elenco.
En el ámbito deportivo, Contigo selección fue nominado como Mejor programa deportivo, reconociendo su cobertura, análisis y compromiso con el deporte nacional. A ello se suma la nominación de Punto final como Mejor programa periodístico, destacando el rigor y la credibilidad de nuestro equipo de investigación.
Asimismo, nuestros conductores también han sido reconocidos en la categoría Mejor conducción. Diana Sánchez y Franco Cabrera por Yo soy, Fernando Díaz por Arriba mi gente y José Peláez por El gran chef: famosos reflejan el talento, profesionalismo y cercanía que caracteriza a la pantalla de Latina.
Este sitio utiliza cookies para analizar el tráfico y personalizar contenido. Si estás en la Unión Europea, tus datos se gestionarán según el RGPD.
Para conocer mejor como se utilizan tus datos te invitamos leer nuestra pagina de Política de privacidad.