Latina Televisión presenta el teaser de su nueva apuesta de ficción “Valentina Valiente”, una novela intensa y actual que combina romance, ascenso social, intriga y emociones profundas, en un relato donde nada es lo que parece.

Valentina es una joven fuerte y decidida que, pese a las dificultades, asume la responsabilidad de sacar adelante a sus hermanitos y a su abuelita. Su vida dará un giro inesperado cuando se vea envuelta en un mundo marcado por los prejuicios, la rivalidad social, las ambiciones ocultas y los secretos del pasado. En el camino, deberá luchar por no perder su esencia ni a las personas que ama, especialmente a Alejandro, un amor que parece imposible.

Un elenco de primer nivel

La novela es protagonizada por Mayra Goñi y el actor mexicano Rodrigo Brand, y cuenta con un sólido elenco integrado por Roberto Moll, Haydée Cáceres, Josué Subauste, Gabriel Quintana, Matthew Lizarbe, Leandra Núñez, Gustavo Borjas, Brahian Labarthe, Marisela Puicón, Mara Minchán, Katia Condos, Mariel Ocampo, Alessa Witchell y Flor Castillo.

Con esta producción, Latina reafirma su compromiso con la ficción nacional y con historias que conectan con el público desde la emoción, la realidad social y el entretenimiento de calidad.

“Valentina Valiente”, muy pronto por Latina Televisión.

Latina, suma a tu vida.