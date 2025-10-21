Luego de vender más de 100 mil entradas únicamente en Buenos Aires (Argentina), Soda Stereo acaba de anunciar que su gira “Ecos”, que marca la reunión de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti en un mismo escenario después de más de 18 años, pasará por Lima el viernes 22 de mayo del próximo año en Arena 1 de la Costa Verde. Las entradas estarán a la venta desde el jueves 23 de octubre a través de Joinnus, con un descuento especial con tarjetas de Interbank.

“Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado”, señala el comunicado de prensa de Soda Stereo y PopArtMusic, organizadores de este esperado reencuentro, diseñado especialmente para las generaciones que nunca pudieron ver al trío argentino más famoso del mundo sobre un escenario.

“La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve a latir más fuerte que nunca: Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario y con la misma energía de siempre”, resalta la gacetilla de prensa que anticipa un spoiler sobre el show: “No es un tributo ni un homenaje – No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia”.

Soda Stereo volverá al Perú en 2026, 40 años después de su primera presentación en nuestro país, ocurrida en noviembre de 1986, donde se dio a conocer como uno de los grupos más prometedores del rock sudamericano, en varias noches en el Coliseo Amauta de Lima y el Coliseo Cerrado de Arequipa. Un año más tarde, en 1987, regresó a tierras peruanas convertido en un suceso, para recorrer Lima, Ica, Arequipa, Chiclayo, Trujillo y Piura, en la histórica “Gira Signos”, donde grabaron parte del álbum en vivo “Ruido Blanco”, cuya portada retrata las famosas líneas de Nazca.

Sus fanáticos esperaron hasta 1995 para volverlos a ver en Perú. Gustavo, Zeta y Charly regresaron a Lima y Arequipa para presentar el que sería su último álbum de estudio: “Sueño Stereo”. En aquella ocasión, el grupo se presentó en la Universidad de Lima y en el Estadio Melgar de Arequipa. Tras una década de inactividad, Soda Stereo regresó en 2007 con la fabulosa gira “Me Verás Volver”, que incluyó dos shows en el Estadio Nacional de la capital peruana, el 8 y 9 de diciembre de ese año, donde se reunieron más de 100 mil fanáticos en ambas fechas.

En junio de 2017, la música del trío regresó al Perú convertida en “Sép7imo Día”, un ambicioso espectáculo realizado en conjunto con el afamado Cirque du Soleil, en donde las canciones de Gustavo, Zeta y Charly, dieron vida a elásticas coreografías, números circenses, acrobacias, luces y efectos especiales. Fueron varias funciones donde sus fans peruanos pudieron reconectarse con la esencia de Soda Stereo en una versión muy especial.

En marzo de 2020, semanas antes de iniciar la pandemia, Zeta Bosio y Charly Alberti retornaron a Lima para presentar el show denominado “Gracias Totales – Soda Stereo”, donde presentaban canciones de su banda junto a varios artistas invitados, tales como Gustavo Santaolalla, León Larregui (Zoé), Rubén Albarrán (Café Tacvba), Julieta Venegas, Benito Cerati, Mon Laferte, Draco Rosa, entre otros.

22 de mayo – 2026

ARENA 1 – COSTA VERDE

LIMA, PERÚ

PREVENTA INTERBANK A PARTIR DEL JUEVES 23 DE OCTUBRE

HASTA AGOTAR STOCK

A TRAVÉS DE JOINNUS.COM

DESCUENTO DEL 15% CON TARJETAS DE INTERBANK DEL 17/10 AL 18/10 Y/O AGOTAR STOCK

¡¡¡CUPOS LIMITADOS!!