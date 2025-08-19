“Este unipersonal nace de una necesidad muy profunda de compartir. Parte de mi proceso de sanación, fue mirar hacia adentro y luego sacar lo que tenía guardado, pero desde otro lugar: desde el humor, desde la música y desde el arte”.

El unipersonal se presentará el 29 de agosto, y el 4, 12 y 18 de septiembre en el Centro de Convenciones Bianca. Las entradas ya están a la venta en Joinnus.

“Todos podemos tomar las riendas de nuestra vida, sin esperar un golpe fuerte para hacerlo”, afirma Natalia Salas, quien llevará al escenario su historia más personal con el unipersonal “Con todo menos miedo”, una propuesta escénica que combina humor, música y una mirada sanadora sobre los momentos más retadores de su vida. Bajo la dirección compartida con Francisco Luna, “Con todo menos miedo” se presentará en el Centro de Convenciones Bianca (Av. Grau 135, Barranco) los días viernes 29 de agosto, jueves 4, viernes 12 y jueves 18 de septiembre, a las 8:00 p.m. Las entradas ya están disponibles en Joinnus desde 40 soles.

A lo largo del espectáculo, la actriz y comunicadora transita por vivencias intensas —como su lucha contra el cáncer—, sin caer en lo solemne, y más bien mostrando cómo un cambio de enfoque puede ser el inicio de una nueva vida. La obra también dialoga con su libro del mismo nombre, donde invita a cambiar la perspectiva frente a los desafíos cotidianos. “No podemos controlar todo lo que nos pasa, pero sí cómo decidimos transitarlo. A veces esperamos una catástrofe para reaccionar, y no debería ser así. Todos podemos vivir con todo menos miedo”, señala.

El proceso creativo ha sido, en sus palabras, un viaje emocional: desde largas conversaciones con su coautor Francisco Luna, hasta la relectura de episodios que marcaron su camino, Natalia ha convertido la vulnerabilidad en potencia escénica. El resultado es un espectáculo conmovedor, pero también lleno de ritmo, ironía y mucho humor. “Este podría haber sido un unipersonal dramático, pero decidí contarlo desde el humor, porque el humor me ha salvado muchas veces. Espero que quienes vengan se rían, se emocionen y salgan con la sensación de que tienen el poder de vivir sin miedo”.

