Mónica Delta volvió a consolidar su liderazgo en el periodismo televisivo nacional al ser reconocida, por quinto año consecutivo, como la periodista de televisión más influyente del Perú, según la XLV Encuesta del Poder 2025 de Semana Económica, uno de los sondeos más prestigiosos del país.

De manera categórica, Delta ocupa el primer lugar en el ranking de influencia en la prensa televisiva, reafirmando el impacto de su trayectoria y su vigencia al frente de “Punto Final”, programa dominical de Latina que se ha convertido en un referente del análisis político y social en el Perú.

Mónica Delta se mostró agradecida por esta distinción: “He recibido esta noticia tan importante para mí, para Latina y para Punto Final, estando de vacaciones. La recibo, como siempre, con muchísima humildad, porque me exige un compromiso aún mayor. Haber sido considerada cinco años consecutivos en la Encuesta del Poder de Semana Económica es realmente un logro muy significativo. Pero más que un motivo de celebración, representa para mí una gran responsabilidad. El compromiso es con Latina, con el Perú y con mi profesión. Hoy vivimos momentos difíciles, de tensiones y ataques contra la libertad de expresión. Este reconocimiento no solo valora mi trabajo, sino también el esfuerzo del gran equipo que represento.”

Un liderazgo que marca la agenda

El reconocimiento de Mónica Delta confirma el rol de Latina como un espacio de periodismo libre, plural y comprometido con la democracia y la ciudadanía.

Con este resultado, Latina reafirma su compromiso de seguir ofreciendo periodismo de calidad, responsable y al servicio de los peruanos.

