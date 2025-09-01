El famoso creador de contenido Ibai Llanos reveló en sus redes sociales los resultados que abren paso a las semifinales del popular “Mundial de Desayunos”.

Tras un conteo oficial y detallado de los votos emitidos hasta este lunes 01 de septiembre, se confirmaron los países clasificados: Chile venció a España, Venezuela superó a Colombia, y en el duelo entre Argentina y Bolivia, fue Bolivia quien se llevó la victoria.

Sin embargo, el enfrentamiento más reñido y con mayor participación fue el de Perú vs. Ecuador, que incluso generó la participación de alcaldes, presidentes y medios de comunicación más relevantes de ambos países. Ecuador alcanzó un total de 7.858.000 votos, pero Perú se impuso con 8.161.000 votos, logrando pasar a la semifinal con el popular pan con chicharrón, quien a pesar de la poca diferencia, ha logrado ganar en todas las plataformas.

“Gracias a todos por hacer memes, videos, bromas, tomar esto con humor, que yo me lo estoy pasando muy bien y espero que vosotros también (…) estoy descubriendo muchísima gastronomía, muchísimas culturas, muchísimas cosas que no conocía”, expresó Ibai, agradecido por la masividad del concurso y por el aprendizaje cultural que le está dejando esta experiencia internacional.

Ahora, el delicioso desayuno peruano se enfrentará a Chile en la siguiente fase.