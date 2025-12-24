Diana Sánchez compartió recuerdos que reflejan la ilusión, la creatividad y el amor familiar que marcaron sus celebraciones navideñas.

¿Cuál fue el regalo que siempre soñaste de niña?

Diana recuerda que sus padres siempre se esforzaron por regalarles buenos momentos en Navidad. Confiesa entre risas que era “medio loquita”, pues todo lo que veía en la televisión lo quería. Uno de sus mayores deseos fue una muñeca, regalo que sus padres lograron darle en Navidad, haciendo que ella sintiera que Santa Claus realmente había llegado a su casa.

También rememora una Navidad en la que la situación económica no era la mejor. Aquella vez pidió un perrito de verdad, pero al ser difícil de cuidar, sus padres le regalaron uno de peluche. Hoy, Diana valora profundamente el esfuerzo que hicieron por mantener viva su ilusión, más allá de las circunstancias.

¿Qué sientes al escuchar la melodía de Navidad?

Para Diana, la música navideña está estrechamente ligada a la decoración del hogar. Recuerda cómo se colgaba en todos lados para adornar la casa, una tradición que hasta hoy mantiene, ya que casi siempre es ella quien arma la Navidad en su hogar. Las luces le evocan aquellos momentos junto a sus padres, especialmente la voz de su mamá indicándole dónde colocar cada adorno. Un recuerdo simple, pero cargado de amor y nostalgia.

