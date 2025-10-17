Yuri, la cantante mexicana con mayor trayectoria internacional regresa a Lima para presentar “Icónica Tour” en definitiva uno de los mejores shows de su impecable trayectoria musical a llevarse a cabo el 21 de marzo del 2026 en el renovado Arena Monumental.

“Icónica Tour” es sin duda la gira musical más importante de la cantante mexicana, quién además celebra su carrera ofreciendo un recorrido por sus canciones más emblemáticas e intergeneracionales, incluyendo éxitos de los años 80s y 90s como “Maldita Primavera”, “Detrás De Mi Ventana”, “El apagón”, “Tres no se me hace legal”, entre otros.

La intérprete de “El Apagon” inició su carrera aún adolescente en el año 1978, logrado cautivar al público mexicano con su carisma y profesionalismo. El éxito internacional llegó con “Maldita Primavera” en el año 1981 y que la convirtió en la primera mexicana en obtener un Disco de Oro en España.

Sin duda Yuri está en su mejor momento “Icónica Tour” ha logrado llenar los auditorios más importantes de México, gracias a la performance del show y a la versatilidad de la cantante quién sorprende a su público con un vestuario para cada canción, además de elementos escenográficos que evocan los diferentes momentos de su exitosa carrera.

Yuri regresa a Lima el 21 de marzo en el Arena Monumental, las entradas estarán a la venta en Ticketmaster y podrás acceder al 15% de descuento los días 20 y 21 de octubre con cualquier medio de pago.