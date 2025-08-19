El cantautor urbano dominicano, Tommy Alva, estrenó su nuevo sencillo titulado “En tu Piel”, después de haber participado como invitado en La Parada Dominicana en la ciudad de Nueva York.

“En tu piel”, autoría de Tommy, marca una nueva etapa en la carrera artística del artista, consolidando su propuesta musical con una mezcla de sensibilidad, ritmo y autenticidad. Esta canción representa no solo una evolución sonora, sino también una conexión más íntima con su audiencia, reafirmando su lugar en la escena musical como una de las voces emergentes con mayor proyección en el panorama latino.

La novedosa canción es su primer acercamiento al afrobeat, un ritmo que está marcando tendencia en todo el mundo, “y con el que sentí una conexión inmediata. La vibra del género, combinada con una letra coloquial, me permitió transmitir emociones reales, especialmente a los jóvenes, pero también a un público amplio y diverso” expresó.

Este tema puede sonar igual de bien en una playa, en una discoteca o en cualquier espacio donde la energía fluya. Es una canción que habla de esos finales de relación en los que, por las circunstancias o la forma en que se dio todo, llegas a desconocer por completo a esa persona que pensabas conocer. La forma en que alguien se va, muchas veces, te dice todo… y a veces, eso es lo único que te queda.

“En Tu Piel” fue producida por Ranz, un talento con el que logró una gran conexión musical, y el videoclip fue dirigido por Daniel Bello, reconocido director de la República Dominicana. Fue rodado en la hermosa playa de Juan Dolio, y cuenta con imágenes visualmente impactantes y una atmósfera que acompaña perfectamente el mensaje de la canción.

Tommy Alva, participará el 30 de agosto, en el All Music Fest 4 de Lima, Perú, donde fungirá como telonero de Beele y Luar La L.