La banda surcoreana BTS ha confirmado oficialmente su llegada a Lima, y no será un concierto cualquiera: según el comunicado oficial publicado en Weverse, las ARMY podrán disfrutar de un espectáculo 360, diseñado para ofrecer una experiencia única e inmersiva desde cualquier ángulo del recinto.

Este formato, que ha revolucionado la forma de presentar shows en vivo, permitirá a los asistentes sentirse más cerca que nunca de sus ídolos, con una producción que combina luces, pantallas y coreografías diseñadas para un escenario central. Gracias a esto, desde cualquier punto del lugar, el público podrá disfrutar del espectáculo, mientras la puesta en escena se potencia mediante pantallas gigantes en todas las direcciones.

Con este anuncio, BTS reafirma su compromiso con sus fans en América Latina, ofreciendo experiencias innovadoras que van más allá de la música y consolidando su estatus como uno de los grupos más importantes del pop mundial. Las ARMY peruanas ya se preparan para vivir un concierto histórico, en el que cada rincón del estadio será testigo del talento, la energía y la conexión única que BTS mantiene con su público.

BTS anuncia nueva gira mundial con 79 shows confirmados

BTS se prepara para su nueva gira mundial, que incluirá 79 presentaciones en distintas ciudades alrededor del mundo, demostrando la enorme expectativa de sus seguidores por verlos en vivo.

La gira comenzará con tres noches en el estadio Goyang de Corea del Sur el 9 de abril de 2026, antes de continuar por otras ciudades de Asia, Europa y América. Cada show está diseñado para ofrecer experiencias únicas, y el formato de escenario 360 grados será uno de los principales atractivos, permitiendo a los fans disfrutar del espectáculo desde cualquier ángulo.