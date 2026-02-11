A solo 100 días de su debut oficial, Santos Bravos atraviesa uno de los momentos más importantes de su corta pero intensa trayectoria. El grupo acaba de lanzar “Kawasaki”, un tema que ya supera el millón de vistas en su performance video y que ha generado una fuerte respuesta en redes sociales. En conversación con Latina, los integrantes hablaron sobre esta nueva etapa, el respaldo del fandom peruano y los planes que se vienen para la banda.

¿Qué significa para ustedes este momento y el lanzamiento de “Kawasaki”?

Drew: “Honestamente, creemos que es algo que todo el mundo estaba esperando. Estamos muy orgullosos y emocionados de lanzar ‘Kawasaki’. El teaser explotó y estamos súper felices y agradecidos por cómo la gente lo recibió. El feedback ha sido increíble. La energía que tiene la canción es muy especial y haber trabajado con gente como Diplo ha sido increíble. Ya superamos el millón de vistas en el performance video y estamos muy agradecidos con los fans. ‘Kawasaki’ es solo el comienzo de una nueva era”.

¿Este lanzamiento es parte de un proyecto más grande?

Entre risas, los integrantes evitaron dar mayores detalles, pero dejaron entrever que vienen más sorpresas. “Estamos trabajando mucho”, señalaron, sin confirmar si se trata de un álbum completo.

Muchos fans especulan sobre un posible videoclip. ¿Cómo imaginan ese MV?

Kauê: “Estamos entrenando muchísimo y trabajando en muchas cosas. No queremos adelantar nada, pero sí podemos decir que estamos esforzándonos para que todo sea cada vez mejor para ustedes”.

El fandom peruano ha destacado por su apoyo en plataformas y hasta publicidad física. ¿Lo han visto?

Alejandro: “Sí, lo vimos y es una locura. Yo vi el tractor, el cochecito y un montón de gente tomándose fotos. También hicieron paneles con nosotros. Las fans de Perú siempre nos apoyan y nos dan mucho cariño. Estamos muy emocionados de poder ir eventualmente. Quiero que prueben la salchipapa, la causa, el tacu tacu, todo. Estoy muy orgulloso de donde soy por todo el apoyo que nos están dando”.

Además, recordó emocionado su paso por el aeropuerto en Perú: “No imaginaba que fueran tantas personas. Fue muy lindo”.

Fans peruanas sueñan con que sean teloneros de BTS. ¿Les gustaría?

Kenneth: “Obviamente nos gustaría, ¿a quién no? Pero con ir al concierto ya estamos felices. Estar ahí y ver a BTS, con eso estamos contentos. Si se da la oportunidad, claro que sí, pero con verlos ya estamos bien”. Confirmaron, eso sí, que planean asistir a algún concierto: “Donde esten, ahí vamos”.

En China también están creciendo como fenómeno. ¿Cómo reciben ese apoyo?

Gabi: “Significa mucho para nosotros. Queremos ser una banda global y que ya nos estén dando ese apoyo en China es una locura. Estamos muy agradecidos con el artista que cantó y bailó nuestra canción. Eso significa mucho para nosotros”.

Entre risas, se animaron incluso a decir algunas palabras en chino.

Un mensaje final para las fans peruanas

“Un beso enorme para todas. Las amamos con todo nuestro corazón. Ya queremos ir, conocerlas y verlas pronto. Escuchen ‘Kawasaki’ en cualquier momento del día”, dijeron.

Sobre su regreso a Perú, dejaron la puerta abierta: “Cuando sea el momento indicado, vamos a estar ahí”.