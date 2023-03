Población de zonas afectadas por huaicos en Arequipa requiere mayor apoyo

El dolor y la necesidad producto de los daños ocasionados por las intensas lluvias, que trajo consigo huaicos en las localidades alejadas del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en Arequipa, son un motivo más para que Caja Huancayo se vea comprometida en brindar la ayuda necesaria como empresa socialmente responsable con los peruanos.

La comitiva encabezada por el presidente del Directorio de Caja Huancayo, Jorge Solís Espinoza, la vicepresidente, Karina Huayta Anyosa, y el oficial de Cumplimiento Normativo, César Quispialaya Córdova, quien además impulsa el programa de Responsabilidad Social de la entidad financiera, llevó apoyo humanitario a las poblaciones de los anexos de Posco Misky, Misky y San Martín, que se agrupan en “Albergues” (2) y “Ollas comunes” (15), cada una integrada en promedio por 80 a 100 familias.

La donación de bienes de más de 9 toneladas estuvo integrada por productos de primera necesidad no perecibles, como arroz, azúcar, fideos, aceite, leche, atún, menestras, avena, agua, recipientes de almacenamiento de agua, así como de bienes de asilo momentáneo, como carpas, colchones inflables y frazadas. Todo fue repartido con la finalidad es atender a la mayor cantidad de pobladores. Se atendió a un promedio de 3,600 personas, entre niños y adultos, a quienes Solís Espinoza calificó como “luchadores y emprendedores” y les pidió no perder la fe. “Venimos desde Huancayo, y es que la ayuda no puede tener límites”, manifestó.

Después de recorrer la zona y entregar personalmente la ayuda, el presidente del Directorio de Caja Huancayo dijo que se necesita mayor apoyo para que esta población se levante. Por ello, hizo un llamado a las autoridades nacionales y empresas privadas para que brinden mayor ayuda, especialmente a las zonas más lejanas, ya que ha podido comprobar la necesidad que se tiene. “Ellos han perdido todo y la ayuda que se brinde les da la luz de esperanza que necesitan para estar seguros de que todo irá para mejor”.

Asimismo, Solís mencionó que es muy importante gestionar la responsabilidad social de una empresa ya que ayuda a recortar las brechas económicas de un país, más aún en lugares tan recónditos como Secocha. También hizo un llamado a las empresas privadas en pro de que fortalezcan a las futuras poblaciones de pequeños, medianos y grandes empresarios con accesos financieros.