Obispo y autoridades de Huancavelica llegan a Lima a exigir que no se inicie proyecto minero Pukaqaqa Sur

Tras agotarse todas las vías administrativas por parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), al haber denegado el recurso de nulidad interpuesto por la Municipalidad Provincial de Huancavelica y el Frente de Defensa de la provincia hace un año, el 7 de julio del 2021, en contra de la aprobación de la Declaratoria de Impacto Ambiental del proyecto minero Pukaqaqa Sur; el secretario general del Frente de Defensa, Miguel Cárdenas, anunció que presentarán un recurso de amparo para detener el inicio de operaciones del proyecto minero de la empresa Nexa Resources en la cabecera de la microcuenca de Callqui del distrito de Ascención en Huancavelica.

Esta cabecera abastece de agua a más de 50 mil huancavelicanos a través de la potabilización del agua que hace la empresa EMAPA Huancavelica, que capta el agua de la quebrada –ecosistema- de Callqui. Esta zona, donde pretende iniciarse la exploración minera, tiene un ecosistema frágil, hay ocho bofedales, 42 manantiales, 16 quebradas y dos lagunas.

Consecuencias del proyecto minero de exploración

La regidora Elsa Benavente señaló que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto que fue aprobada por el MINEM, plantea realizar 20 plataformas y 40 perforaciones o sondajes, de 100 a 1000 metros de profundidad en plena cabecera de microcuenca, en un ecosistema frágil donde nace el agua. “El riesgo de la contaminación de las aguas subterráneas con arsénico y otros metales pesados es inminente, lo que contaminaría la quebrada Callqui y por lo tanto la captación de agua de la que se abastece la Empresa EMAPA Huancavelica, que tendría que cerrar esa captación perjudicando a más de 50 mil pobladores que se quedarían sin agua potable, poniendo en riesgo su salud”, señaló.

El Ministerio de Energía y Minas rechazó el recurso de nulidad y no respondió las observaciones a la Declaratoria de Impacto Ambiental del proyecto minero que aprobaron. No evaluaron los impactos referidos a la afectación de la calidad del agua y la inminente vulneración del derecho al medio ambiente sano y equilibrado, el derecho al agua potable y a la salud humana.

La estrategia de la empresa minera

La regidora señaló que hay estudios de la Autoridad Nacional del Agua y de EMAPA que establecen la contaminación con la presencia de arsénico que ya ha causado anteriormente esta empresa minera con su proyecto minero Pukaqaqa Norte, el proyecto minero hermano de Pukaqaqa Sur, que en el fondo son el mismo gran proyecto minero, pero que la empresa Nexa Resources lo ha dividido en dos proyectos para tener los permisos con mayor rapidez y solo tener que presentar una Declaratoria de Impacto Ambiental por cada proyecto y no un Estudio de Impacto Ambiental que requiere un proceso más largo de aprobación y estudios técnicos de la propia empresa minera.

“Ha habido exploraciones de Pukaqaqa Norte y hay estudios de EMAPA donde en los laboratorios se encuentra que habido épocas donde el agua estaba totalmente limpia, donde no ha habido ninguna alternación en la parte alta, pero en los años donde ha habido exploración de Pukaqaqa Norte, coincidentemente se encuentra la presencia de arsénico, que sobrepasa el límite máximo permisible en más de 500%. En esa época, Emapa no captó el agua proveniente de esa zona porque no podía remover el arsénico, precisó Benavente”.

Agregó que la Dirección Regional de Salud de Huancavelica ha señalado la posible afectación del proyecto minero Pukaqaqa Sur, además del informe técnico de EMAPA, que precisa que si este proyecto empieza tendrían que cortar la fuente de captación de agua de la quebrada Callqui, que se alimenta de la microcuenca del mismo nombre. Pese a todo esto, el MINEM siguió adelante con la aprobación de la Declaratoria de Impacto Ambiental, indicó.

No hubo consulta a los que serán afectados

A su turno monseñor Carlos Salcedo, obispo de Huancavelica, señaló que la iglesia interviene porque le preocupa la vida, la integridad de las personas. “La iglesia acompaña al pueblo, del cual somos parte, de sus alegrías. angustias y esperanzas. La iglesia asume el papel de cuidar al ser humano, la vida, su entorno, el medio ambiente como es el agua en este caso”.

Asimismo, dijo que “si el proyecto se da, estaría contaminándose el agua con arsénico, mercurio y otros metales, de acuerdo a los estudios en la microcuenca Callqui donde la empresa va a hacer más de 20 perforaciones”.

Finalmente sostuvo que se debe priorizar al ser humano “en este caso se está priorizando un interés económico en desmedro de más de 50 mil personas. Esto no se ha consultado a ninguna persona de Huancavelica. La decisión solo la tomó el MINEM con la empresa minera. Pedimos que se nos escuche y el gobierno no autorice este proyecto minero”.

Por su parte, el secretario general del Frente de Defensa de la provincia de Huancavelica, Miguel Cárdenas Ordoñez, indicó “hay que ser enfáticos y preguntarnos qué minería en Huancavelica nos ha traído progreso. Hablemos desde las regiones porque en Lima pueden verlo desde otra lógica de recursos, pero ¿cómo han quedado los pueblos? Vayamos a las regiones a ver los impactos sociales que ha dejado la minería. No somos antimineros, pero hay lugares, como en las cabeceras de cuenca, donde no puede haber minería por las graves consecuencias ambientales”.

Agregó que las empresas mineras dan migajas a las comunidades para que puedan darle aceptación a sus proyectos mineros. Pero “quiero ser enfático, acá no se ha dado la consulta a las más de 50 mil personas que seremos afectadas. No ha habido consulta previa libre, transparente, informada e intercultural con las comunidades campesinas de la zona. Nosotros tenemos ordenanzas municipales donde se prohíbe toda clase de exploración y explotación minera en cabecera de cuenca”, sentenció.

Invocación al presidente Pedro Castillo

Además, los voceros informaron que en la última reunión sostenida con funcionarios del MINEM realizada hace dos meses, estos indicaron que estaban esperando la notificación del inicio de operaciones de la empresa minera para que les den la autorización. Por ello, invocaron al presidente Pedro Castillo que se oponga a la autorización del inicio del proyecto minero, por las graves consecuencias que tendrá en perjuicio de la población de Huancavelica.