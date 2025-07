El mundo del wrestling y el entretenimiento está de luto, ya que este jueves 24 de julio se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Hulk Hogan, una de las figuras más grandes de la lucha libre profesional y miembro del Salon de la Fama de WWE.

El exluchador murió a los 71 años tras sufrir un paro cardíaco en su hogar de Clearwater, Florida, este jueves por la mañana. Equipos médicos y policiales acudieron al lugar de inmediato, pero no pudieron evitar su trágica partida.

A lo largo de su carrera, Hogan se convirtió en un ícono no solo de la lucha libre, sino también de la cultura pop. Con su rivalidad épica con figuras como André el Gigante y Randy “Macho Man” Savage, y su presencia en eventos como WrestleMania, su carisma y su habilidad para conectar con la audiencia lo llevaron a la cima. Fue seis veces campeón mundial de la WWE, un título que consolidó su estatus como leyenda de este deporte.

Hace pocas semanas, los rumores sobre su salud habían comenzado a circular, pero su esposa, Sky Daily, había desmentido los informes sobre un presunto coma y asegurado que el corazón de Hogan estaba “fuerte” mientras se recuperaba de cirugías de columna y cuello. Sin embargo, su estado empeoró repentinamente, dejando a todos en shock.

La WWE se pronunció a través de sus redes sociales, expresando su tristeza ante el fallecimiento de Hogan: “La WWE está entristecida al enterarse del fallecimiento del miembro del Salón de la Fama, Hulk Hogan”. Además, extendieron sus condolencias a su familia, amigos y fanáticos.

WWE is saddened to learn WWE Hall of Famer Hulk Hogan has passed away.

One of pop culture’s most recognizable figures, Hogan helped WWE achieve global recognition in the 1980s.

WWE extends its condolences to Hogan’s family, friends, and fans.

— WWE (@WWE) July 24, 2025