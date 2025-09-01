“Leyla”, la aclamada producción turca, se estrena MUY PRONTO en exclusiva por la señal de Latina Televisión. Este lunes se confirmó que la novela se estrena ESTE SETIEMBRE por señal abierta.

El último éxito en telenovelas promete cautivar. “Nadie se convierte en algo que no está en su alma”, se escucha en el tráiler. La protagonista de “Leyla” lo tiene todo: belleza, una profesión que ama, una ilusión. Pero no siempre fue así. Así que llegó el momento de hacer justicia.

En setiembre conocerá qué encierran estos ojos. ¡No te pierdas el gran estreno por Latina Televisión!

