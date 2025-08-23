Latina Televisión y su NUEVA programación a partir de este lunes 25 de agosto
¡No te pierdas la nueva programación!
23 de agosto 2025
Actualizado el: 23 agosto 25 | 04:44 pm
¡Tus programas favoritos están aquí! Latina Televisión tiene nueva programación desde este lunes 25 de agosto con el gran estreno de “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli.
“Moisés y los Diez Mandamientos” modifican su horario, mientras que “Yo Soy” y “Eres mi bien” mantienen el suyo. Descubre todos los detalles a continuación:
Mira AQUÍ la nueva programación de Latina para tus tardes
- 5:45 p.m.: “Moisés y los Diez Mandamientos”
- 6:45 p.m.: ESTRENO “¿Cuál es tu pedido?” con Nelly Rossinelli
- 7:45 p.m.: “Yo Soy” con Jely Reátegui, Carlos Alcántara, Ricardo Morán, Diana Sánchez y Franco Cabrera
- Después de Yo Soy: “Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina