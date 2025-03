La ONG Water For People y Nosotras, la marca de cuidado íntimo femenino de Essity, anunciaron la realización de una carrera deportiva benéfica con el objetivo de recaudar fondos para obras de agua, saneamiento e instalación y mejoramiento de baños en 30 colegios rurales del norte del Perú. Los fondos recaudados permitirán la instalación, mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades locales para la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento, en favor de la salud, el bienestar y la dignidad, principalmente de mujeres, niñas y adolescentes, en estas comunidades.

El evento deportivo, que contará con dos modalidades —una carrera recreativa de 5 km y una competitiva de 10 km—, se llevará a cabo el domingo 27 de abril de 2025 en el circuito deportivo del Pentagonito, ubicado en el distrito de San Borja.

“Esta iniciativa busca no solo promover la actividad física entre los participantes, sino también generar un impacto positivo en la calidad de vida de miles de estudiantes peruanos que actualmente no cuentan con instalaciones sanitarias adecuadas”, señala Gisela Murrugarra, Directora de Water For People Perú.

“Desde Essity promovemos la salud menstrual desde 4 pilares: acceso a productos de cuidado menstrual seguros y asequibles, acceso a información inclusiva, creación de entornos libres de tabús y estigmas y acceso a agua potable e instalaciones sanitarias seguros. Por esto esta carrera no solo va en línea con nuestro ultimo pilar sino que complementa el impacto educativo que venimos realizando en los colegios de Perú hace 20 años” afirma Gabriela Espinar, Gerente de Marketing Essity Perú.

La carrera cuenta, además, con el valioso respaldo de importantes marcas como Audi, Ajinomoto, Esan, Agua San Carlos y Latina TV, quienes se han sumado como auspiciadores oficiales del evento, demostrando su compromiso con la responsabilidad social.

La carrera, que lleva por nombre “Corro por el Agua”, se presentó en el showrrom Audi Zentrum Derby, con la presencia del medallista olímpico Stefano Peschiera, embajador de la marca Audi, así como de Manuela Camacho, embajadora de Nosotras, y otros deportistas e influencers. Ellos estarán difundiendo y motivando la participación de corredores porque no se trata de una carrera más, sino de un evento con un propósito claro de apoyo social a poblaciones del país que aún no cuentan con agua potable las 24 horas del día.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR