En Latina seguimos apostando por contenidos que informen, inspiren y generen conciencia. Este domingo 7 de diciembre, a las 6:20 p. m., estrenamos “Nuestros Glaciares”, un documental que busca llamar la atención sobre la urgente necesidad de proteger los ecosistemas del Perú frente al avance del cambio climático.

Para esta producción, nuestro equipo periodístico recorrió cuatro regiones del país para registrar la situación actual de los glaciares tropicales, gigantes de hielo que hoy se encuentran entre los más vulnerables del mundo. Durante la expedición logramos alcanzar la cumbre del glaciar Quelccaya, a casi 5,700 m s. n. m. en Cusco, donde constatamos la acelerada pérdida de masa glaciar: se estima que el 56% de la capa de hielo del Perú ha desaparecido.

En el documental también abordamos temas vitales para el futuro del país, como la disponibilidad y calidad del agua, el riesgo de acidificación de ríos y la amenaza de desbordes de lagunas glaciares. A través de un relato cercano, humano y respaldado por información científica, buscamos generar conciencia sobre los efectos del cambio climático y la urgencia de actuar ahora.

Te invitamos a ver “Nuestros Glaciares” este domingo 7 de diciembre a las 6:20 p. m. por la señal de Latina. Suma a tu vida.