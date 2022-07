Gran Parada Militar 2022: cuándo, dónde y cómo se llevará a cabo

La celebración de Fiestas Patrias 2022 tendrá como uno de sus eventos más importantes la Gran Parada y Desfile Militar. Como es usual, durante esta ceremonia, el personal de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se moviliza en conmemoración de nuestra independencia, bajo la mirada de las autoridades.

No obstante, esta actividad sufrió algunas modificaciones durante 2020 y 2021, principalmente por el estado de emergencia debido a la pandemia de COVID-19. Mientras que en 2020 no se realizó, en 2021 se llevó a cabó en el Cuartel General del Ejército y no en la avenida Brasil, como era la tradición de los últimos años.

Para este 2022, desde el Gobierno adelantaron que la Gran Parada y Desfile Militar se desarrollará respetando las medidas de bioseguridad impuestas por las autoridades. A fin de evitar aglomeraciones, el evento se llevará a cabo con público reducido.

¿Cuándo es la Parada Militar 2022?

La Gran Parada y Desfile Militar se realizará este viernes 29 de julio. La ceremonia está pactada para iniciarse a las 10:00 a. m., aunque desde horas antes se podrá presenciar las preparaciones para este magno evento.

¿Dónde será la Parada Militar 2022?

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, confirmó que, al igual que en 2021, el evento se llevará a cabo en la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército, en el distrito de San Borja, y no en la avenida Brasil, como ocurrió en los años previos al 2020.

Mediante un comunicado, el Ejército del Perú confirmó que en el evento de este 2022 participará únicamente el personal militar y policial del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y las Unidades de Gestión de Riesgo de Desastres.

¿Dónde ver la Parada Militar 2022?

La Gran Parada y Desfile Militar se transmitirá a nivel nacional en vivo por la señal de Latina Televisión. Asimismo, este importante evento también se emitirá por la web de Latina, a la que puedes acceder haciendo clic AQUÍ.