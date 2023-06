En Tu Defensa: ¿Cómo se resolverán los casos del programa?

¡Ya están aquí! Desde este lunes 19 de junio, a las 5:00 p.m., llega a las pantallas de Latina el estreno de “En tu Defensa”, bajo la conducción de la psicoterapeuta Lizbeth Cueva y el acompañamiento legal de cinco reconocidos abogados a nivel nacional que buscarán una solución a los problemas de los peruanos.

“Este es el tercer proyecto que estamos lanzando en el primer trimestre del año y Latina seguirá apostando por más programas de calidad… En tu Defensa busca acercarse a las familias peruanas mediante la exposición de casos reales, a los cuales nuestros abogados encontrarán una solución”, comentó Ricky Rodríguez, Gerente de Entretenimiento de Latina.



¿Cómo se resolverán los casos de En Tu Defensa?

‘Dos versiones, dos abogados y un solo veredicto’ bajo esta dinámica se resolverán los casos que lleguen a “En tu Defensa”. En cada emisión, tanto la parte demandada como la demandante tendrán la opción de demostrar su inocencia para que uno de los cinco abogados elija ser su defensor.

Al final del programa, los tres abogados que no participaron en el caso tendrán la última palabra. Pues serán quienes den la razón solo a una de las partes, inclinando la balanza a favor de uno de ellos.

“Con un lenguaje fácil vamos a explicar al televidente cuáles son nuestros derechos y deberes. Vamos a aconsejar sobre cómo deben orientar el proceso”, dijo la doctora Mónica Salas.

“En el programa no se va a llegar una sentencia, nosotros vamos a orientar…Nosotros no copiamos, nosotros inspiramos”, agregó la abogada Zumaeta respecto al contenido del programa.



¿Quiénes conforman el equipo de abogados de “En tu Defensa”?



El equipo que llegará a “En Tu Defensa” está conformado por los cinco reconocidos abogados a nivel nacional: Ernesto Núñez, Claudia Zumaeta, Lady Peña, Mónica Salas y Martín Fort.

¡Ya lo sabes! Lizbeth Cueva y el equipo de cinco abogados llegarán a “En Tu Defensa”, la nueva apuesta de Latina que busca protegerte y acercarse más a las familias peruanas. No te lo pierdas, desde este lunes 19 de junio a las 5:00 p.m.