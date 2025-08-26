ACUMULAN PREMIOS. “El Gran Chef Famosos“, el exitoso programa de cocina de Latina Televisión, fue condecorado este martes con el Premio Somos 2025 a Mejor programa (digital o televisión) de gastronomía.

Nelly Rossinelli y Javier Masías se hicieron presentes en la ceremonia de premiación para recibir el galardón. “Gracias a Somos y muy especialmente a todos los que votaron y nos sintonizaron noche a noche por demostrar que se puede hacer televisión familiar en el prime time!“, escribió el crítico gastronómico en su cuenta de Instagram.

