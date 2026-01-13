Durante un en vivo realizado por Latina, el anuncio del tour mundial 2026 de BTS también generó reacciones en el estudio. Entre los invitados estuvo Enzi, ex imitador del programa Yo Soy, recordado por su interpretación de Jungkook.

Al conocerse la noticia, Enzi se mostró visiblemente emocionado, una reacción que reflejó el entusiasmo compartido por miles de ARMYS ante el regreso de BTS a los escenarios. Su actitud conectó con el sentir del fandom, que sigue con expectativa cada anuncio relacionado con el grupo surcoreano.

El momento se vivió con naturalidad durante la transmisión y acompañó la conversación sobre el tour mundial de BTS, en un contexto de celebración y expectativa por las próximas novedades del grupo.