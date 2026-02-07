La reconocida modelo internacional y reina de belleza Adela Nicole ha sido oficialmente anunciada como candidata al Miss Perú USA 2026, certamen que se celebrará el próximo 26 de marzo de 2026 en el estado de Utah, reuniendo a destacadas representantes de la comunidad peruana en los Estados Unidos.

Con tan solo 19 años, Adela Nicole se ha consolidado como una de las jóvenes figuras más prometedoras del mundo de la moda y los certámenes de belleza. Nacida y criada en New York City, ha desarrollado una sólida carrera internacional, desfilando en pasarelas de alto nivel y vistiendo creaciones de reconocidos diseñadores de alta costura, entre ellos Giannina Azar y Markhos PM, este último galardonado como Diseñador del Año Internacional en los New York Fashion Awards 2025.



Su experiencia en certámenes respalda firmemente su candidatura. En 2023, representó a los Estados Unidos en el Miss Teen Ámbar Mundial, donde obtuvo el título de Primera Finalista. Posteriormente, en 2025, representó a Brooklyn en el Miss Mundo Latina USA, alcanzando el puesto de Cuarta Finalista, demostrando preparación escénica, disciplina y proyección internacional.



Profundamente orgullosa de sus raíces peruanas, Adela Nicole ha expresado que uno de sus mayores anhelos es representar al Perú en escenarios de alcance global, promoviendo la identidad cultural, el empoderamiento femenino y la excelencia. Su participación en el Miss Perú USA 2026 simboliza el talento y la determinación de una nueva generación de jóvenes peruanas que destacan en el exterior.



La candidatura de Adela Nicole genera gran expectativa dentro de la comunidad peruana en los Estados Unidos, así como en los círculos de la moda y la belleza, posicionándola como una de las concursantes a seguir en esta próxima edición del certamen.