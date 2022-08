10 mil jóvenes podrán iniciar sus estudios superiores gracias a Becas Avanza

Después de una primera etapa con importantes resultados y miles de proyectos de vida reactivados, el instituto Certus, Latina Televisión y Empresarios por la Educación se unieron nuevamente para poner en marcha la segunda edición de Becas Avanza, una iniciativa que permitirá a miles de jóvenes, peruanos y extranjeros residentes, estudiar una carrera técnica y potenciar su futuro profesional.

En un contexto donde la demanda de profesionales técnicos se ha incrementado en 95 %, según INEI, Becas Avanza otorgará 10 mil medias becas para el primer año de estudios en carreras técnicas de alta empleabilidad como: Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Gestión Comercial, Marketing, Gestión de Medios Digitales, Administración Bancaria y Financiera, Contabilidad, Diseño y Desarrollo de Software, Administración de Sistemas, Publicidad y Diseño Gráfico.

Las inscripciones están abiertas hasta el 26 de agosto, a través de la página oficial www.becasavanza.pe. Para postular, debes ser mayor de 17 años, presentar certificado de estudios de secundaria completa o Resolución de Convalidación otorgada por el MINEDU (en caso de ciudadanos extranjeros); y no haber sido beneficiario del programa anteriormente. Además, es necesario aceptar los criterios y bases fijadas en la página oficial del programa.

“Becas Avanza me dio la oportunidad de iniciar mis estudios en un contexto muy difícil generado por la pandemia. Hoy miro hacia atrás y me siento orgulloso por lo que vengo logrando y, sobre todo, muy feliz por haber tomado esta decisión”, comenta Álex Loayza, estudiante de Diseño y Desarrollo de Software en Certus y beneficiario de la primera etapa de Becas Avanza. “A los jóvenes les aconsejo que no lo piensen dos veces y postulen”, agregó.

Más sobre Becas Avanza

Becas Avanza nació en 2020 con el propósito de ayudar a reactivar la educación de miles de jóvenes que se habían visto afectados económicamente por la pandemia. Se recibieron más de 50 mil postulaciones y se otorgaron más de 7,500 becas a jóvenes de distintas partes del Perú.

“Este año, todavía en un contexto de inestabilidad económica, queremos darle un nuevo impulso a la reactivación educativa para guiar a más personas al éxito y promover el desarrollo de nuestro país”, precisa Guillermo Sánchez, director general del instituto Certus.

Por su parte, y en línea con su propósito de convertirse en un agente de cambio social positivo a través de la difusión de contenidos relevantes, Latina Televisión ratificó su compromiso con el desarrollo del Perú a través de Becas Avanza.

“Queremos que todos los jóvenes del Perú tengan las mismas oportunidades de acceder a una educación de calidad. Por esa razón, llevaremos la convocatoria a cada rincón del país. ¡Están todos invitados a postular y hacer realidad sus sueños!”, apuntó Patricio Hernández, gerente general de esta casa televisora.