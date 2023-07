Sobrevivientes Capítulo tres: Ozan ayuda a Cemre a pasar como una de las fallecidas por el incendio

Luego del voraz incendio, Cemre sigue escondida en la casa de Ozan. Cuando el periodista le pregunta por qué quiere hacerse pasar por muerta y ella le dice la verdad: el constante maltrato del famoso exalcalde Celebi.

Tras escuchar sus motivos, Ozan acepta ayudarla. Él va al hospital e intercambia las joyas de Cemre con las de otra persona fallecida en el incendio. Es por eso que cuando Celebi llega al centro médico encuentra el anillo de bodas donde están las personas fallecidas. Él no puede creerlo y pide una prueba de ADN.

Ruya y Ali continúan buscando a Cicek por todos los hospitales. Su novio se niega a creer que está muerta. Omer ayuda a Ruya a buscar a su amiga.

Mientras tanto, la doctora aún tiene la esperanza de encontrar a su hija Cimal con vida. Cuando llega al hospital una mujer con heridas por todo el cuerpo producto de las llamas, ella cree que es su hija. Sin embargo, luego se da cuenta que esa joven no tiene el tatuaje que llevaba su hija en el brazo.

Ella busca entre las joyas de la mujer y encuentra un anillo, en el cual dice “Cicek”. Tanto es el dolor de esta madre que intercambia las joyas con las de su hija fallecida. Es por eso que cuando Ali y Ruya preguntan por ella, en el centro médico les dicen que el nombre de Cicek figura como una de las fallecidas.

Por otro lado Gunez sigue preguntando por su madre, pero Celebi le dice que no debe preocuparse. Cuando Ozan le dice a Cemre que todo salió bien y que ha ganado un poco de tiempo para huir con su hija, ella quiere ir donde Gunez para que le diga que no murió y no crearle un gran trauma. ¿Logrará hablar con la pequeña?

