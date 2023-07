Sobrevivientes capítulo cinco: Iskender se enojó con Ruya, asegurándole que “le rogaría para que vuelva a ponerse el anillo”

Luego de lo acontecido el capítulo pasado, todo parece tener un giro inesperado. Tras ser rechazado y habiendo visto su anillo de compromiso en el suelo asegurando que “era un asesino”, Iskender llega a la casa de Ruya, generando sorpresa en ella. Él le asegura que no hizo nada de manera intencional, pidiéndole que por favor se calmara.

Pese a que Iskender intentó hacerle entender a Ruya que él no tenía culpa de nada, ella se negó y le pidió en varias ocasiones que se fuera. Ante la negativa de la mujer, Iskender estuvo muy molesto y decidió retirarse, no sin antes asegurarle a su ahora ex pareja “tendrá que rogarle para que vuelva a ponerse el anillo de compromiso”.

Tras lo acontecido por la ex pareja, Ruya decide ir a visitar a Cicek al hospital. Allí la encuentra despertando desde la ventana de su cuarto y quiere entrar a verla, pero la enfermera se niega. Al final termina entrando, pero aparentemente Cicek murió en la cara de Ruya.

En otra escena se puede ver a Celebi sospechando que Cemre pueda estar viva, ya que los números no cuadraban con los cálculos del incendio: “siete decesos y ocho desaparecidos, ella podría estar viva y pudo haber salido por la puerta secreta”. Mientras tanto, Cemre se encuentra en su casa escondida y empieza a temblar, producto de los traumas generados por los electroshocks recibidos en anteriores ocasiones. Luego de esto, en las noticias aparece que aún no hay nada oficial sobre Cemre, es decir, si está viva o muerta. ¿Cómo acabará todo esto?

No te pierdas el emocionante sexto capítulo de “Sobrevivientes: Tres mujeres, un nuevo destino”, por Latina. Podrás verla de lunes a viernes a las 9:30 pm por las pantallas de Latina, por la señal en vivo de Latina.pe o si quieres verla de nuevo por Latina Play.