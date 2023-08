Sobrevivientes capítulo 25: Cemre golpea a Celebi en medio del hospital

El vigésimo cuarto capítulo de Sobrevivientes nos trae más acontecimientos interesantes. Conforme avanza la serie, las emociones y las aventuras de los personajes, la trama de la exitosa novela turca sigue generando muchísimas expectativas en los televidentes.

Esta vez, el capítulo 25 de la serie inició con el pequeño Atlas iniciando el fuego dentro de su casa. Afortunadamente, Ali logra salvar al pequeño. La psicóloga le cuenta a Cicek y a la doctora Tomris que Atlas sigue dibujando el fuego porque no puede superar el incendio de donde murió su madre. “Está tratando de dibujar una realidad alterna donde él y su madre se salvan”, le indica la psicóloga. Ella les indicó que Atlas trata de honrar la memoria de su madre, como si ella estuviera muerta.

Por su parte, Cemre recibe malas noticias del hospital. Ella va a recoger el certificado médico, pero los resultados no son los esperados. “La paciente no está bien mentalmente”, lee el documento. Ella no soporta el resultado y va a interpelar a los médicos.

Cuando sale se encuentra con Celebi y no puede evitar irse a las manos con él. “¡Tú lo hiciste!”, le grita la mujer mientras le propina golpes en todo el rostro. Él no se defiende y se deja ver como un hombre afligido por la salud mental de su esposa.

Tras el incidente, Celebi le pide al doctor una copia del resultado de Cemre y los golpes que le propinó su esposa como prueba para pedir la custodia exclusiva de su hija y declarar a la mujer como no apta mentalmente.

