Sobrevivientes capítulo 20: Ali se entera que Iskander empujó a Cicek contra las llamas

El vigésimo capítulo de Sobrevivientes nos trae más acontecimientos interesantes. Conforme avanza la serie, las emociones y las aventuras de los personajes, la trama de la exitosa novela turca sigue generando muchísimas expectativas en los televidentes.

Esta vez, el capítulo 20 de la serie abre con el emotivo reencuentro entre Gunez y Cemre. La madre va a la casa de Celebi y logra entrar para ver a su pequeña. Ellas se ven en la casa del árbol y la niña no puede evitar abrazar a su madre y repetirle constantemente que la extrañó muchísimo.

Por su parte, Ruya regresa a su casa para hablar con su padre. Sin embargo, cuando ingresa a uno de los cuartos, ve una escena que la deja impactada: su padre quiere suicidarse. Ella lo encuentra con una pistola en su cabeza con la intención de acabar con su vida. La mujer le ruega que no lo abandone y logra convencerlo de no hacerse daño y él le confiesa que está en la bancarrota. “Lo he perdido todo”, le confiesa.

Mientras tanto, Cicek ve la televisión junto con la señora Tomris. Ambas ven a Celebi e Iskander ingresando a la comisaría, pues son acusados de causar el incendio en la Cisterna. Cicek cree que se podrá saber la verdad, pues él también es la persona que la empujó contra las llamas.

El capítulo finaliza con el encuentro entre Ruya y Ali. Él se encuentra junto a Omer y Ozan, pues se enteró de que Iskander tuvo responsabilidad por el incendio. El hombre le pregunta a la mejor amiga de Cicek si su exnovio la empujó contra las llamas. Cuando ella le confirma el hecho, él sale en busca de Iskander, pero Omer y Ozan lo detienen. “Los tipos de seguridad de Iskander te golpearán y te arrestarán“, le indican. Los amigos le prometen buscar justicia por su novia.

No te pierdas los capítulos de “Sobrevivientes: Tres mujeres, un nuevo destino”, por Latina. Podrás verla de lunes a viernes a las 9:30 pm por las pantallas de Latina, por la señal en vivo de Latina.pe o si quieres verla de nuevo por Latina Play.