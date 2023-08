Sobrevivientes capítulo 14: Cemre se enfrenta a Celebi diciendo que recuperará a su hija

El décimo cuarto capítulo de Sobrevivientes trajo consigo muchas emociones, momentos increíbles y muchas situaciones imperdibles. Luego de que Omer fuera liberado de la comisaría el capítulo pasado, ocurren muchos sucesos no solo en cuanto a él, sino también en torno a lo que rodea a uno de los personajes principales de la novela.

En una de las primeras escenas de este capítulo se puede ver a Cemre caminando aparentemente hacia algún destino, siendo interceptada de forma muy rápida por Celebi. En plena calle, ambos se ven las caras luego de mucho tiempo y apenas esto sucede, la prensa llega a interrogar a la mujer para saber si se entregaría. “No vengo a entregarme a la justicia, vengo a luchar contra Celebi”, fueron las palabras de Cemre en la cara de Celebi ante la pregunta que le hicieron.

Además de esto, Cemre mencionó a la prensa que tenía mucho miedo por lo que venía sucediendo, pero seguirá luchando por su hija. “Ya no puedo vivir así. Estar lejos de mi hija me hace sentir que respirar es un castigo, pero no dejaré que Gunez no vea a su madre. Lo más pronto posible estaré contigo, hija. Lucharé sin miedo por el divorcio”. Tras estas declaraciones, Celebi solo atinó a decir lo siguiente: “No creo que ustedes como periodistas se dejen llevar por las declaraciones de una mujer emocionalmente inestable”.

Mientras tanto, Omer se encuentra huyendo de Ruya tas lo sucedido en el capítulo pasado. Como ve que ella lo está siguiendo decide encararla y mencionarle que deje de seguirla, por más que sea su abogada. Él se dirige a buscar a Iskender y cuando llega no puede ingresar; Ruya piensa que actuará de forma violenta, pero se equivoca y solo lo ve. Ya cerca a su edificio, Omer le dice a la seguridad de Iskender que lo está buscando y le deja un mensaje a su seguridad para que se lo pueda entregar.

Casi al término del capítulo, se puede ver nuevamente a Cemre y Celebi enfrentados, pero esta vez cara a cara. La intención de la disputa era por Gunez, la pequeña niña por la que ambos luchaban enfrascados. “Te la voy a quitar y me la voy a llevar”, le mencionó Cemre en algún momento, a lo que Celebi le dijo que no tenía cómo hacerlo.

