“Ruya” de Sobrevivientes: Conoce quién es la actriz turca Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz es una actriz turca y modelo de 28 años. Ella fue coronada Miss Turquía 2014 y representó a su país en el concurso Miss Universo del mismo año. Ella es conocida por su papel de “Sena” en el programa de televisión Çukur (El Pozo).

La carrera actoral de Dilan comenzó en el año 2015 con su personaje de “Ebru” en la serie de televisión “Sweet Little Liars” (adaptación turca de la serie estadounidense Pretty Little Liars). Además, participó en la serie de televisión “Girls of the Sun”, que se transmitió en un canal turco entre 2015 y 2016, con el personaje de Elif.

También interpretó el papel principal en la serie de televisión “Bodrum Masalı”, que comenzó en agosto de 2016 y se canceló en junio de 2017. En su tiempo libre, le encanta relajarse en casa, pasar tiempo con amigos y leer libros.

Dilan Çiçek Deniz es Ruya en Sobrevivientes

La historia de Ruya, interpretada por Dilan Çiçek Deniz, representará el empoderamiento femenino. Este se irá reflejando a lo largo de la trama.

Antes del terrible incendio, la joven llevaba una vida privilegiada junto a su padre y tenía una ‘relación perfecta’ con su novio, Ali. Ahora Ruya deberá armarse de valor para afrontar las mentiras de su entorno cercano, las cuales amenazan con destruirla.

¿De qué trata “Sobrevivientes: Tres mujeres, un nuevo destino”?

“Sobrevivientes” debutará en el país, presentando la historia de tres mujeres que cambian su vida para siempre a partir de un incendio. A pesar de este trágico hecho, ellas deciden enfrentar su pasado de violencia, dolor y pérdida para empoderarse y demostrar su resiliencia.

Esta novela turca debutará este 24 de julio desde las 9.30 p.m. por las pantallas de Latina. La nueva novela, que sustituirá a Traicionada, promete conquistar el Perú con su mensaje de reflexión sobre la violencia contra la mujer y el empoderamiento femenino a través de tres conmovedoras historias.

No te pierdas “Sobrevivientes: Tres mujeres, un nuevo destino”, una novela que promete llegar al corazón de todas las familias peruanas.