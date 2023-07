DÓNDE VER “Sobrevivientes: Tres Mujeres, un nuevo destino”, la nueva novela de Latina

Latina acaba de estrenar una nueva superproducción turca que promete conquistar a los televidentes con la trama de empoderamiento femenino que está representado a través de tres mujeres y sus conmovedoras historias. La novela se emite después de El Gran Chef Famosos desde las 9.30 p.m. por las pantallas de Latina.

Esta novela cuenta la historia de tres mujeres: Cemre, Cicek y Ruya, cuyas vidas cambian después de que se desata un incendio durante una fiesta benéfica. Ellas deberán enfrentarse a una nueva realidad después de este trágico episodio que cambiará sus vidas para siempre.

DÓNDE VER LA NOVELA TURCA

No te pierdas ninguno de los capítulos de esta nueva telenovela turca. Los podrás ver de lunes a viernes a partir de las 9:30 p.m en la señal de Latina.

Si no puedes ver la telenovela en vivo, no te preocupes pues el capítulo estará disponible en nuestra web Latina.pe y también en nuestra app Latina Play. Allí podrás encontrar todos los capítulos emitidos y así ponerte al día si en algún momento no puedes ver la serie a través de nuestra señal televisiva.