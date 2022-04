¿Qué es y cómo descargar WhatsApp Plus?

Una de las aplicaciones de mensajería más populares y más usadas en el mundo es WhatsApp. Hasta febrero de 2020, la app cuenta con más de dos billones de usuarios, ampliamente superior a otras plataformas como iMessage, Telegram o WeChat.

Su popularidad la llevó a ser adquirida por Meta, la empresa de Mark Zuckerberg que también es dueña de Facebook e Instagram. En 2014, la compañía de tecnología anunció la adquisición de WhatsApp por 19 billones de dólares.

No obstante, en los últimos meses, se ha popularizado una versión alternativa de WhatsApp. Se trata de WhatsApp Plus, una aplicación que no fue desarrollada por Meta, pero que cuenta con funcionalidades superiores a la plataforma original.

¿Qué es WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus es una aplicación actualizada y mejorada de WhatsApp, que ofrece mayores funciones a sus usuarios. Fue creada por el desarrollador español Rafalense y, por ahora, solo cuenta con una versión para celulares con Android.

A diferencia de la app original, el logo de WhatsApp Plus no es verde, sino azul. Además, tiene características superiores a su versión base, sobre todo integradas en temas de seguridad y privacidad en las conversaciones que el usuario tiene con sus contactos.

¿Qué ventajas tiene WhatsApp Plus?

Como se mencionó, WhatsApp Plus añade funciones de seguridad en su plataforma. Como ejemplo, se pueden bloquear conversaciones colocando un PIN, sin necesidad de que este sea el mismo para todos. Además, también puede ocultarse los estados como ‘en línea’, ‘escribiendo’ y otros, y notifica si el usuario está conectado o no.

Además, la base de datos, que incluye videos, fotos, documentos, entre otros archivos, además de las copias de seguridad de nuestras conversaciones, pueden almacenarse en otros servicios además de Google Drive, que es la aplicación que se usa en el WhatsApp original.

Al ser una APK, WhatsApp Plus permite personalizar el aspecto de la aplicación casi de forma general. El usuario puede cambiar desde el color de los chats, la tipografía, fotos de sus contactos, emojis, ofreciendo una mayor variedad sobre la plataforma original.

Además, los usuarios de WhatsApp han demostrado su descontento por el límite en la capacidad para enviar archivos grandes entre conversaciones. Mientras que en la app original se permite hasta 2 GB, en WhatsApp Plus esto se extiende hasta 50 GB.

Finalmente, quienes utilizan WhatsApp en su día a día también se quejan porque la plataforma comprime las fotos y videos, reduciendo la calidad en la que fueron grabados. Para su fortuna, esto no ocurre en WhatsApp Plus, por lo que sus usuarios no ven afectada la calidad de sus imágenes.

¿Qué desventajas tiene WhatsApp Plus?

Si bien hay opciones para aumentar la seguridad de tus conversaciones, hay que destacar que lo que tus contactos compartan contigo se expondrá en la herramienta. Como se sabe, WhatsApp Plus no fue desarrollado por una compañía como meta.

WhatsApp Plus tampoco cuenta con cifrado de extremo a extremo, una función que sí tiene la app original y que se lo recuerda a sus usuarios. Al no contar con esta característica, los protocolos de encriptación se inhabilitan debido a que es una versión ilegal.

Si por algún motivo deseas volver a utilizar WhatsApp, si la plataforma descubre que fuiste usuario de la versión Plus podría deshabilitar tu número para que sea asociado a la aplicación de forma permanente, lo que te causaría muchos problemas para comunicarte.

Descargar WhatsApp Plus

Para descargar WhatsApp Plus en tu celular y sin anuncios, sigue los siguientes pasos:

Elimina la aplicación original de WhatsApp

Descarga el APK de la plataforma haciendo clic aquí.

Otorga los permisos a Google Chrome para poder instalarlo

Si no puedes descargarlo, ve a ‘Ajustes’, ‘Aplicaciones’ y, si ves alguna aplicación que diga WhatsApp, pero sin el logo, elimínalo.

Descárgala nuevamente y da de alta tu número de celular.

WhatsApp Plus versión 19.32.0 ¿Cuáles son sus características?

Una vez que hayas descargado WhatsApp Plus, podrás contar con las nuevas funcionalidades que se incluyeron en la nueva actualización. En la versión 19.32.0 de la aplicación, los desarrolladores incluyeron algunas características y corrigen errores para buscan mejorar la experiencia del usuario.

Por ejemplo, cuando quieran enviar una nota de voz, los usuarios podrán cambiar el tono de su voz. Además, se puede seleccionar ‘Ir al primer mensaje’ de alguna conversación específica. Finalmente, se agregan botones para buscar imágenes en la web y limpiar los emojis recientemente usados.