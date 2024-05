Pituca Sin Lucas: Francisca Aronsson estuvo a punto de no participar en la novela, ¿por qué? | EXCLUSIVO

Francisca Aronsson le da vida a “Belén Rizo Patrón” en la nueva novela familiar de Latina Televisión. La actriz posee una gran trayectoria pese a tener tan solo 17 años. Su papel tiene una función esencial para la trama, pues es hija de la protagonista y vivirá en carne propia cómo es pasar de tenerlo todo a vivir con lo justo y necesario.

“Pitucas Sin Lucas” se estrenó el 06 de mayo y rápidamente -la trama- se está ganando la atención de los televidentes. Por su puesta, las escenas en las que participa Francisca pueden llegar a cautivar a más de uno. Se podría decir que el papel calza perfecto, pero hubo algún punto en los castings en el que la joven actriz casi no es parte del innovador proyecto.

En una entrevista EXCLUSIVA de Latina Entretenimiento, Francisca Aronsson, confesó que estuvo a punto de no participar en la novela familiar. “En esta (Pituca Sin Lucas) estuve a punto de decir que no, porque estaba grabando -hasta hace nada- una serie en Netflix. Entonces dije, no hay forma porque esta serie la termino de trabajar en marzo”, comentó.

Además, resaltó que el equipo detrás del trabajo mostró mucho interés por contar con ella, a pesar de tener grabaciones en el viejo continente, hizo todo lo posible para estar presente. “Fue bien complejo para llegar acá, he viajado como cuatro veces de Perú a España para trabajar en este proyecto, porque todavía estaba grabando la serie allá en España”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

