Pituca sin Lucas: Conoce a María Piedad, la más pequeña de las Rizo Patrón interpretada por Narelle Casabonne

María Piedad Rizo Patrón (interpretada por Narelle Casabonne) es la hija menor de ‘Techi’ De La Puente y José Antonio Rizo Patrón en la novela “Pituca sin Lucas“. Pese a sus cortos 10 años, la niña es un poco agrandada y siempre está tratando de ser igual que sus hermanas mayores: María Gracia y María Belén.

Al ser criada en una burbuja, la pequeña María Piedad solo sueña en convertirse en una princesa y casarse con su príncipe azul. Además, tiene como su amor platónico a Felipe, el enamorado de su hermana mayor.

Para cuidarla de lo que sucedió con su padre José Antonio, su mamá ‘Techi’ decidió mentirle con que su progenitor se encuentra en un largo viaje por el exterior. “¡Yo creo que mi papá me va a traer un montón de regalos de Europa! ¡Ojalá que se acuerde de que ya no me gustan las barbies y me traiga ropa!”, repite la pequeña.

Al llegar a su nuevo barrio, María Piedad encontrará en su vecino Alonso Gallardo a un nuevo amigo con quien jugar. Aunque, le es difícil comprender por qué alguien tan bueno e inteligente no cree en Dios.

Ficha completa de María Piedad en “Pituca sin Lucas”

Nombre completo: María Piedad Rizo Patrón

Carácter: Agrandada, simpática, soñadora, inocente, sentimental

Ocupación: Estudiante

Estado civil: Soltera

Familia:

María Teresa De La Puente (madre)

José Antonio Rizo Patrón (padre)

María Gracia Rizo Patrón (hermana mayor)

María Belén Rizo Patrón (hermana del medio)

Socorro Lorenzi “La Cocó” (abuela)

¿Quién es Narelle Casabonne, actriz de “Pituca sin Lucas”?

La pequeña Narelle Casabonne debuta en un papel protagónico con su personaje de María Piedad Rizo Patrón en la novela “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión.

A través de su perfil oficial de Instagram, la pequeña comparte un poco de su pasión por el arte en sus diferentes expresiones: el baile y la actuación.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Cuándo se estrena “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

“Pituca sin Lucas” es una propuesta que cautivará al público peruano y que promete una historia cargada de drama, comedia y romance. La serie llegará a Latina Televisión el lunes 6 de mayo desde las 9 pm, luego de la final de la querida y exitosa novela “Papá en Apuros”.