Pituca Sin Lucas Capítulo 28: Gracia desata sus celos por Salvador por no tener “exclusividad”

María Gracia Rizo Patrón tuvo una intensa conversación con Salvador Gallardo, en la que él le dejó en claro que no busca nada serio y no le puede prometer ningún tipo de “exclusividad”. La jovencita quedó un poco desencajada con la información, pero trató de aparentar de que no le importa en lo absoluto. “¿Cómo la pasaste anoche?”, preguntó, refiriéndose a la fiesta a la que acudió el hijo del “Tiburón Gallardo”.

Salvador se mostró bastante fresco. “Uff, bomba ¿Por qué? ¿Quieres ir conmigo hoy día?”, expresó el joven. “Ay, no. Cero. Conmigo es más exclusividad. Yo te aviso cuando quiera salir”, fue la respuesta que le dio María Gracia Rizo Patrón.

Sin embargo, el hijo del “Tiburón” tenía entre sus manos un respuesta un tanto cruel. “Bacán, porque justo hoy día me iba a ver con alguien”, sentenció. “¿Qué pasa? Huele a celos, recuerda que lo nuestro es sin exclusividad”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.