Pituca sin Lucas Capítulo 27 RESUMEN: Manuel termina con Conchita para acercarse a Techi

Este lunes 11 de junio se transmitió el capítulo 27 de “Pituca sin Lucas“. Y, en esta nueva edición, Manuel Gallardo terminó su relación con Conchita porque, supuestamente, quería estar solo. Pero, acorralado por las insistentes preguntas de su ex pareja, terminó confesando la verdad. “Sí me están pasando cosas con ella y por eso quiero ser honesto contigo y quiero estar solo”, dijo el “Tiburón”.

Por otro lado, María Gracia retrocedió sobre su decisión de dejar definitivamente a Felipe y se lo comunicó a Salvador. Sin embargo, la hija de Techi se llevó una GRAN sorpresa al escuchar que su ex prometido había cambiado de opinión sobre su relación. “Mira tú. Hablé con él y me dijo que me deja el camino libre contigo”, confesó el hijo del “Tiburón”.

Mientras esa conversación ocurría, en la casa de al lado estaba justamente Felipe junto a Micaela. El estudiante de medicina le pidió disculpas a su compañera con un regalo: un libro. Pero, un acercamiento físico de la joven lo haría incomodar y declinar la propuesta de quedarse a cenar.

Esta acción le dolió a Micaela, quien tiene esperanza de que Felipe se fije en ella. “¿Por qué soy tan quedada papá? ¿Por qué me cuesta más que al resto hacer las cosas?”, le preguntó a su papá, el “Tiburón” Gallardo.

Al día siguiente, Techi salió de casa para dirigirse al trabajo; pero encontró su minivan totalmente VANDALIZADA. Cuando trató de encontrar a un responsable, su hija Belén dedujo que, por la frase de “maldita atrazadora”, podría ser Margarita. Así que se dirigió a su casa a encararla. “No te metas más conmigo ni con mi familia porque te juro que te vas a arrepentir”, le dijo.

REVIVE EL CAPÍTULO 27 DE “PITUCA SIN LUCAS”

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.