Pituca sin Lucas Capítulo 27: Micaela SUFRE al saber que NO tiene una oportunidad con Felipe

Micaela se despidió de Felipe después de que él rechazara quedarse a comer con ella. Pero, ni bien estuvo al lado de su papá Manuel, la joven estalló de rabia. “¿Por qué soy tan quedada papá? ¿Por qué me cuesta más que al resto hacer las cosas?”, le preguntó al “Tiburón”.

Su padre se quedó sin palabras ante la interrogante de su hija. “¿Por qué dices eso? ¿Te gusta ese chico (Felipe)?”, le preguntó. “Sí, pero no me hace caso”, confesó la joven, quien es consciente de que la historia entre Felipe y Gracia aún no ha acabado.

Asimismo, Micaela reveló que ha intentado acercarse a su compañero de clases. “Es obvio, se lo he insinuado. Ahora lo invité a comer y me choteó (…) Creo que lo que me pasa es que me da miedo sufrir”, confesó.

Así que Manuel la consoló para que no siga sintiéndose así. “Ay mi chiquita. Pues sí, cuando uno se enamora, sufre. Es así. Pero vale la pena”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.