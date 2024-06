Pituca sin Lucas Capítulo 25: Manuel le hace IMPORTANTE pregunta a Techi

QUIERE ACLARAR LAS COSAS. Manuel Gallardo llegó a la casa de Techi De La Puente para aclarar la “situación” entre ambos y hacerle una IMPORTANTE pregunta que podría definir el futuro de estos vecinos.

TE PUEDE INTERESAR | Pituca sin Lucas Capítulo 24 RESUMEN: Techi encara a Salvador y Conchita busca una aliada en Micaela

“Es algo un poquito complicado… Se me hace complicado preguntarte esto y tú sigues ahí adivinando (…) Si tu esposo perdido aparece, ¿tú regresarías con él?”, le cuestionó el “Tiburón”.

Esta pregunta sorprendió a Techi, quien no tenía una respuesta clave para él. “Manuel, yo no puedo responderte eso ahorita. Hay demasiadas cosas por resolver y ni siquiera lo he pensado”, dijo.

Aunque Manuel no se rindió y le volvió a preguntar: “Bueno, por lo menos dame una pista. Si él regresa, ¿tú quieres regresar con él? (Quiero) orientar mi brújula. Yo necesito saber qué está pasando en tu corazoncito. ¿Sí me entiendes, no?”. Pero Techi seguía dudando.

Al final, el “Tiburón” fue directo: “Te voy a ayudar a que tengas un poquito más de claridad, aunque soy torpe para estas cosas sentimentales. Ahí te va: Techi, ¿yo te gusto?”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.