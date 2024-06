Pituca sin Lucas Capítulo 21 RESUMEN: La Cocó no soporta ver beso de Gracia con Salvador y COLAPSA

“Pituca Sin Lucas” cada vez se pone más interesante. La relación entre Manuel Gallardo y María Teresa Rizo Patrón es más cercana y los celos comienzan a tomar el control de la situación. Esta vez Conchita fue la protagonista, quien realizó ruidos extraños desde la habitación del “Tiburón”; situación que no solo incomodó a Techi, sino que desató sus celos.

La situación escaló tanto que Manuel tuvo que darle explicaciones para calmarla. Con ello se quedó más tranquila. Por otro lado, Conchita comienza a ganar terreno por otra vía, al parecer Micaela la está aceptando a raíz de los consejos de “mujer a mujer” que la comerciante le está brindando. Con un look renovado, la hija de Manuel, entabló una interesante conversación con Felipe Arosamena en la que casi revela el secreto de María Gracia Rizo Patrón.

Los Gallardo y las Rizo Patrón se enredan a pasos agigantados. Por ahora la suerte no acompaña a Franco. El estudiante hace todo lo posible para tener el perdón de Belén. Incluso le hizo una a carta a mano, pero se mostró muy recia y al parecer todavía no habrá una reconciliación. A quien le está saliendo todo bien es a Salvador.

El mayor de los Gallardo no deja en paz a Gracia. Se encontró a la señorita en la panadería de Don Bernardo y los coqueteos no tuvieron cuando terminar. Como de costumbre, le terminó robando un apasionado beso. No obstante, ninguno esperó que La Cocó los sorprendiera. La abuela, de la impresión, terminó en el piso desmayada.

