Pituca Sin Lucas Capítulo 21: Margarita le RUEGA a Franco por regresar: “Siempre te voy a querer”

Margarita no piensa en rendirse y hasta el momento no ha dado su brazo a torcer para recuperar el amor de Franco Gallardo. Esta vez se hizo presente en su casa para hablar sobre la discusión que tuvieron en la panadería de Don Bernardo, donde el joven terminó explotando de cólera con la jovencita.

“Estuve pensando y creo que ayer exageré un poco. Me piqué, enserio. Yo sólo quería decirte, que te conozco y sé que eres una buena persona. A pesar de lo que pasó con el hueco, no cambia lo que pienso por ti”, manifestó Margarita, buscando obtener el perdón de Franco. “Franco, si tu quieres volver conmigo sólo me lo tienes que decir y ya. A mí no me importa haber sufrido… Si ella ya no te gusta más, yo voy a estar aquí esperándote”, añadió.

No obstante, Franco se negó rotundamente, pues está seguro de la decisión que tomó. Incluso, rechazó un beso que Margarito intentó darle. “Creo que te estás confundiendo, no creo que sea buena que sigas pensando eso”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.