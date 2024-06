Pituca Sin Lucas Capítulo 21: Manuel ¿BOTA? a Conchita de su casa, ¿qué le dijo? 

Manuel Gallardo acaba de tener una intensa conversación con María Teresa De La Puente en la que se mostró un poco celosa por algunos ruidos extraños que realizó Conchita Méndez. Tras ello, el comerciante, al ver que su pareja todavía no se retiraba de su hogar, lanzó curiosa pregunta. “¿La señora Candela con sus hijos ya consiguieron casa?”, consultó.

Esto hizo que Conchita se molestara, pues entendió que Manuel no quería que pase más tiempo en su casa. “¿Me estás botando? ¿Te molesta que está aquí?”, preguntó. Sin embargo, no esperó que “El Tiburón” le diera contundente respuesta. “En realidad es un poco extraño que te estés quedando aquí, pero esa señora tiene que salir de tu casa. Creo que tu deberías ir a poner no orden”, sentenció.

Conchita no pudo evitar indignarse con la situación, pues parte de su plan era utilizar a Candela para pasar más tiempo con Manuel. “No te preocupes, a penas la señora encuentre casa me voy de acá”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.