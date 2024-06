Pituca Sin Lucas Capítulo 21: La Cocó se desmaya ante el beso ardiente de Gracia y Salvador 

La novela entre María Gracia Rizo Patrón y Salvador Gallardo todavía no ha llegado a su fin. Los jóvenes no dejan los coqueteas y cada vez son más evidentes. En un inicio lo hacían en la noche, pero ahora la luz del día parecer no incomodarles. Se encontraron en la panadería de Don Bernardo y comenzaron con el jugueteo al que nos tienen acostumbrados.

“Un besito más, te juro que después juego a los bomberos y me desaparezco como humo”, dijo Salvador de forma muy coqueta. Aunque al comienzo Gracia se negó, después cayó en las redes del hijo del “Tiburón Gallardo”. “No, porque después me pides otro y otro y otro”, expresó.

Finalmente obtuvo un pico, pero Salvador no quedó conforme. “Le faltó un poco más de cariño”, expresó. En ese instante se dieron un apasionado beso sin esperar que La Cocó ingresara de forma muy sorpresiva. “¡GRACIA!”, gritó antes de desmayarse de la impresión.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.