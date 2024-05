Pituca sin Lucas Capítulo 19 RESUMEN: Techi y Manuel cada vez más CERCA

Este jueves 30 de mayo se transmitió el capítulo 19 de “Pituca sin Lucas“. Ahora, Techi De La Puente y Manuel Gallardo están más cerca gracias a una de las mentiras que le dijo Conchita a la mamá de las Rizo Patrón.

El episodio empezó con Enrí escandalizado por encontrar a Candela en su cama. Él armó todo un escándalo que captó la atención de Goyo y, a pesar de las disculpas de la mujer, Enrí quedó “traumatizado” por el atrevimiento de meterse a su habitación sin su permiso.

En tanto, María Gracia se metió en un GRAVE problema al enviarle un mensaje a su prometido Felipe Arosamena que, realmente, tenía como destinatario a Salvador Gallardo. El texto subido de tono molestó al joven porque empezó a dudar de la fidelidad de su prometida. Incluso, fue hasta su casa para aclarar las cosas.

“Hay cosas que no me cuadran. No sé cuándo me estás mintiendo, cuándo me estás diciendo la verdad. (Esta vez) Te voy a creer. Si tanto me quieres, espero que no me estés mintiendo”, sentenció el joven, dejando un poco tranquila a María Gracia.

Aunque ese no fue el único lío amoroso. Conchita sigue teniendo dudas sobre las verdaderas intenciones de Techi con Manuel. Así que tomó acción y le aseguró a la vecina que ella se ha mudado con ‘El Tiburón’ para hacer vida de pareja.

Al día siguiente, Techi no perdió la oportunidad de comentarle a Manuel que ya sabía de su nueva situación sentimental. Pero él lo negó todo, recalcando que el casi beso que se dieron sí significó algo para él. “Significó mucho, pero como no pasó pues todo sigue igual. La vida continúa como antes porque no pasó y lo que no pasó, no pasó”.

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.