Pituca sin Lucas Capítulo 19: Manuel NIEGA que Conchita se haya mudado con él para calmar ¿CELOS? de Techi

Manuel Gallardo y Techi De La Puente siguen compartiendo oficina en el terminal pesquero. Así que, en el nuevo episodio de “Pituca sin Lucas”, ambos tuvieron una seria conversación cuyo tema principal fue Conchita.

Techi le confesó a Manuel que Conchita le confirmó que ambos están viviendo juntos porque están haciendo vida de pareja. Pero el presidente de la asociación de trabajadores del terminal pesquero lo negó todo.

“¿Conchita te dijo que estamos viviendo juntos? No pues. Conchita está re loca. Eso es lo que ella quisiera (…) Lo que pasó fue que llegó la novia de Goyo con sus tres hijos y Conchita le cedió el cuarto y me pidió quedarse en la casa por unos días, pero no estamos viviendo juntos”, explicó el papá de los Gallardos.

Sin embargo, Techi aseguró que no necesita explicarle nada. “Yo solamente te he hecho un comentario. A mí no me tienes que decir con quién vives”, aseveró.

Pero, la conversación tomó otro rumbo cuando ambos recordaron la ocasión en que casi se dan un beso, si no hubiera sido por la llamada que los interrumpió. “Yo pensé que eso que no pasó significaba algo para ti”, refutó Techi. Pero Manuel respondió: “Significó mucho, pero como no pasó pues todo sigue igual. La vida continúa como antes porque no pasó y lo que no pasó, no pasó”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.